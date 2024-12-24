Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока

Рома рассчитывает сохранить в составе на постоянной основе арендованного у Милана вингера Алексиса Салемакерса.

Как сообщает журналист Николо Скира, в римском клубе, игроком которого является украинец Артем Довбик, довольны выступлениями 25-летнего бельгийца и планируют выкупить его контракт.

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Отмечается, что "россонери" могут отпустить своего исполнителя за 15-18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салемакерс провел в составе Ромы во всех турнирах девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что одноклубник Довбика поднялся в топ-3 необычного рейтинга.

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