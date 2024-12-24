iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока

Бельгийский вингер станет одноклубником Довбика на постоянной основе.
Сегодня, 13:54
Алексис Салемакерс / Getty Images
Алексис Салемакерс / Getty Images

Рома рассчитывает сохранить в составе на постоянной основе арендованного у Милана вингера Алексиса Салемакерса.

Как сообщает журналист Николо Скира, в римском клубе, игроком которого является украинец Артем Довбик, довольны выступлениями 25-летнего бельгийца и планируют выкупить его контракт.

Читай также: Довбик повторил достижение Мбаппе

Отмечается, что "россонери" могут отпустить своего исполнителя за 15-18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салемакерс провел в составе Ромы во всех турнирах девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что одноклубник Довбика поднялся в топ-3 необычного рейтинга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома трансферы Милан

Статьи по теме

Аутсайдер АПЛ назначил тренера, который провалился в Роме Аутсайдер АПЛ назначил тренера, который провалился в Роме
Рома разгромила Сампдорию с помощью дубля Довбика Рома разгромила Сампдорию с помощью дубля Довбика
Довбик отметился дублем в Кубке Италии Довбик отметился дублем в Кубке Италии
Раньери: Довбик обладает чемпионским менталитетом и должен это показывать Раньери: Довбик обладает чемпионским менталитетом и должен это показывать
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа15:58
Вингер Барселоны выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Гимнастика15:29
"Предложили все условия": Президент НОК отреагировал на возможную смену гражданства Ковтуном
Киберспорт15:00
Самый богатый киберспортивный клуб хочет приобрести снайпера Зинченко
Бокс14:50
Фьюри отметился достойным жестом в адрес украинцев после поражения от Усика
Бокс14:38
Усик назвал боксера, который станет будущим спорта
Бокс14:12
Холифилд обратился к Фьюри после его поражения в реванше с Усиком
Европа13:54
Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока
Украина13:42
УХЛ: Киев Кепиталз сыграет с Кременчугом
Бокс13:25
"Хороший момент уйти": Бывший тренер Усика посоветовал ему завершить карьеру
Бокс13:20
"Был испуган": Бриедис оценил победу Усика над Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK