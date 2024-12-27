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Цыганков будет готов к первому матчу Жироны после зимнего перерыва

Украинский вингер восстановился от травмы и покинул лазарет.
Вчера, 23:23
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Тренерский штаб Жироны снова сможет рассчитывать на украинского вингера Виктора Цыганкова.

Как утверждает издание AS, 27-летний украинец восстановился после повреждения приводящей мышцы и вскоре сможет вернуться на поле.

По информации источника, после возвращения украинского вингера и полузащитника Янхеля Эрреры в лазарете "бело-красных" остался только нападающий Боян Миовски.

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Ожидается, что Цыганков сможет принять участие в первом матче Жироны после зимнего перерыва в 19-м туре Ла Лиги против Алавеса, который состоится 11 января.

Напомним, что украинец с начала октября пребывал в лазарете, после чего вернулся, успев сыграть против Эспаньола (4:1) в чемпионате Испании и Штурма (0:1) в Лиге чемпионов в конце ноября, и получил новую травму.

Всего в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Цыганков попал в неприятный антирейтинг.

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