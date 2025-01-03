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Цыганков возобновил полноценные тренировки с Жироной

Украинский вингер готовится с командой к ближайшему матчу Ла Лиги.
Сегодня, 12:45
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Каталонский клуб представил видео первого занятия в 2025 году, в котором также наряду с другими игроками принимал участие украинец.

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Украинский футболист, как и ожидалось, готовился вместе с командой к первому после зимнего перерыва матчу, который "бело-красные" проведут 11 января в гостях против Алавеса в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги.

Цыганков пребывал в лазарете с начала октября, после чего вернулся, успев сыграть против Эспаньола (4:1) в чемпионате Испании и Штурма (0:1) в Лиге чемпионов в конце ноября, и получил новую травму.

Всего в нынешнем сезоне украинец провел за Жирону десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Цыганков попал в неприятный антирейтинг.

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