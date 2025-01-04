Медийная сборная Украины вылетела с турнира Kings World Cup Nations

В субботу, 4 января, медийная сборная Украины UA Steel провела второй матч на Kings World Cup Nations, который проходит в Италии.

Соперником украинцев стала команда Марокко, от которой они потерпели разгромное поражение со счетом 2:9. В составе "сине-желтых" голами отличились Денис Олейник и Андрей Цюпа.

В первом матче украинская сборная уступила 0:5 Турции, а марокканцы проиграли 1:4 Колумбии.

После двух поражений украинская команда завершила выступления на турнире, ведь для шанса побороться за 1/4 финала нужна была хотя бы одна победа.

Турнир проходит по швейцарской системе, а команды, которые выиграли оба матча, сразу выходят в четвертьфинал.

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