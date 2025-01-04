iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Медийная сборная Украины вылетела с турнира Kings World Cup Nations

Украинская команда потерпела второе разгромное поражение.
Вчера, 23:18
Медийная сборная Украины / ua_steel
Медийная сборная Украины / ua_steel

В субботу, 4 января, медийная сборная Украины UA Steel провела второй матч на Kings World Cup Nations, который проходит в Италии.

Соперником украинцев стала команда Марокко, от которой они потерпели разгромное поражение со счетом 2:9. В составе "сине-желтых" голами отличились Денис Олейник и Андрей Цюпа.

В первом матче украинская сборная уступила 0:5 Турции, а марокканцы проиграли 1:4 Колумбии.

После двух поражений украинская команда завершила выступления на турнире, ведь для шанса побороться за 1/4 финала нужна была хотя бы одна победа.

Турнир проходит по швейцарской системе, а команды, которые выиграли оба матча, сразу выходят в четвертьфинал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

Статьи по теме

Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию в последнем рейтинге 2024 года Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию в последнем рейтинге 2024 года
Мудрик сдал положительный допинг-тест, вероятно, после матча за сборную Украины - источник Мудрик сдал положительный допинг-тест, вероятно, после матча за сборную Украины - источник
Бывший игрок сборной Украины завершил карьеру футболиста Бывший игрок сборной Украины завершил карьеру футболиста
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
Помочь журналистам

Видео

НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио
НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, Рома - Лацио
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: w0nderful занял 11-е место в рейтинге
просмотров
Костюк вслед за Ястремской покинула Брисбен
просмотров
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сумасшедшое попадание Леверта
просмотров

Последние новости

Бокс15:59
"Трудно поверить": Легендарный промоутер оценил вероятность возвращения Кличко
Европа15:28
Лунин будет защищать ворота Реала в ближайшем матче
Европа14:55
Озвучено окончательно решение по поводу проведения матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Европа14:50
Реал требует смены судейского руководства после эпизода на Месталье
Бокс14:19
"Верю, что смогу": Паркер озвучил амбициозную цель на бой с Дюбуа
Европа13:58
Итальянский гранд готов арендовать Рэшфорда
Европа13:45
Ювентус готов рассмотреть предложения по своему ключевому форварду
Европа13:15
Оппозиция требует отставки Лапорты и готовится выразить вотум недоверия
Европа12:45
Игрок испанской команды сделал предложение своей девушке после кубкового разгрома от Барселоны
Европа11:43
Матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед под угрозой переноса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK