Ямаль анонсировал продление контракта с Барселоной

Впрочем, точной даты игрок не назвал.

Вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль рассказал, что вскоре должен продлить контракт с клубом.

По словам испанца, он не знает когда, но уверен, что это скоро произойдет.

«Не знаю когда я продлю контракт, но верю, что скоро.

Все же, Барса - это команда моей жизни. Надеюсь играть за этот клуб как можно дольше

Я хочу играть в родном чемпионате. Я хочу играть за Барсу, и да, я продолжу свое пребывание здесь. Я сделаю это», - сказал Ямаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселоне разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!