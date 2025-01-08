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Ямаль анонсировал продление контракта с Барселоной

Впрочем, точной даты игрок не назвал.
Сегодня, 17:59
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль рассказал, что вскоре должен продлить контракт с клубом.

По словам испанца, он не знает когда, но уверен, что это скоро произойдет.

«Не знаю когда я продлю контракт, но верю, что скоро.

Все же, Барса - это команда моей жизни. Надеюсь играть за этот клуб как можно дольше

Я хочу играть в родном чемпионате. Я хочу играть за Барсу, и да, я продолжу свое пребывание здесь. Я сделаю это», - сказал Ямаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселоне разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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