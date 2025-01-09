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Дьокереш определился со своим будущим

Виктор договорился об уходе летом.
Сегодня, 14:35
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Лидер португальского Спортинга Виктор Дьокереш определился с будущим.

Как сообщает испанское издание AS, швед решил перейти в один из клубов АПЛ несмотря на заинтересованность со стороны многих команд за пределами Англии.

Переход, впрочем, не состоится зимой, ведь по информации португальских источников Дьокереш договорился с нынешним клубом о том, что покинет его только после завершения этого сезона.

Со своей стороны, «львы» пообещали Виктору, что отпустят его, если поступит предложение в размере 70-75 млн евро.

В текущем сезоне Дьокереш провел 29 матчей, забив 31 гол, и отдав 6 ассистов.

Напомним, ранее ISPORT рассказал, какие позиции нужно усилить топ-клубам АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Дьокереш

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