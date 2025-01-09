Реал - Мальорка 3:0: обзор матча и результат игры 09.01.2025

Мадридцы справились с балеарцами и теперь разыграют трофей с Барселоной.

В четверг, 9 января, в Джидде, Саудовская Аравия мадридский Реал встречался с Мальоркой в полуфинале Суперкубка Испании.

Команда Карло Анчелотти сумела добыть путевку в финал турнира, одержав над соперником разгромную победу со счетом 3:0.

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"Сливочные" сумели открыть счет в поединке лишь в середине второго тайма. На 63-й минуте Винисиус Жуниор подал от лицевой в центр штрафной, Родриго пробил головой, но угодил в стойку, следующий удар Килиана Мбаппе пришелся в голкипера, и только с третьей попытки Джуд Беллингем отправил мяч в сетку ворот.

Источник: Getty Images

Разгромным результат в пользу Реала стал уже в компенсированное к матчу время. Сначала преимущество мадридцев удвоилось благодаря автоголу - Мартин Вальент, пытаясь в подкате прервать разрезную передачу в штрафную, переправил мяч в собственные ворота. А после Родриго поставил точку в противостоянии, замкнув на дальней подачу с правого фланга.

Источник: Getty Images

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин в этом поединке остался на скамейке запасных.

В финале Суперкубка Испании Реал разыграет трофей с Барселоной, которая днем ранее одержала победу над Атлетиком Бильбао (2:0). Решающий поединок турнира состоится в воскресенье, 12 января, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Статистика матча Реал - Мальорка 1/2 финала Суперкубка Испании

Реал - Мальорка 3:0

Голы: Беллингем, 63, Вальент, 90+2 (аг), Родриго, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 3.04 - 0.26

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 28 - 8

Удары в створ: 11 - 0

Угловые: 6 - 1

Фолы: 12 - 14

Реал: Куртуа - Л. Васкес, Чуамени (Асенсио, 55), Рюдигер, Менди - Вальверде (Себальос, 75), Беллингем, Камавинга - Родриго, Мбаппе, Винисиус (Диас, 87).

Мальорка: Грейф - Маффео, Вальент, Раильо (Копете, 33), Мохика - Морланес (Кошта, 70), Маскарель, Дардер (Асано, 70) - Родригес (Пратс, 81), Мурики, Ларин (Наварро, 70).

Предупреждения: Беллингем, Камавинга.

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