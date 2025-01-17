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Футбол

Лунин лаконично подвел итоги победы над Сельтой

Вратарь Реала высказался о проходе в четвертьфинал Кубка Испании.
Сегодня, 10:25
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Реал победил Сельту в дополнительное время.

Андрей Лунин, получивший игровую практику в этом матче, лаконично подвел итоги игры в Instagram.

"Проход в четвертьфинал. Спасибо за поддержку", - написал Лунин в своем аккаунте в соцсети.

Отметим, что в поединке против Сельты украинец пропустил два мяча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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