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"Он выступает ориентиром": Тренер Ромы оценил игру Довбика

Раньери похвалил украинца и указал другим, что нужно улучшить для его большей эффективности.
Сегодня, 11:20
Артем Довбик и Клаудио Раньери / Getty Images
Артем Довбик и Клаудио Раньери / Getty Images

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался об Артеме Довбике по итогам победного матча Серии А с Дженоа (3:1), в котором украинец отличился забитым мячом.

Наставник "джаллоросси" остался доволен игрой украинского нападающего и отметил, что его партнерам по команде нужно действовать лучше, доставляя ему мяч, чтобы использовать его возможности по полной.

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"Мы научились искать решения как на острие, так и из глубины. Довбик всегда готов идти на мяч. Однако нам нужно быть более точными, когда мы доставляем ему мяч, потому что разница между тем, есть он или нет на поле, чувствуется, особенно впереди.

Каждый может двигаться вокруг него, он выступает в качестве ориентира: он уходит в глубину, борется за каждый мяч. Но я не совсем удовлетворен работой, которую мы выполняем, чтобы поставить его в наилучшие условия", - приводит слова Раньери TMW со ссылкой на Sky.

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Довбик летом мог оказаться в другом итальянском клубе, если бы не Евро.

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Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

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