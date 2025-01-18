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Довбик получит нового тренера - Раньери подтвердил намерения завершить карьеру

Наставник Ромы озвучил свои дальнейшие планы.
Сегодня, 12:44
Клаудио Раньери / Getty Images
Клаудио Раньери / Getty Images

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери рассказал о том, когда собирается завершить карьеру.

73-летний итальянский специалист на пресс-конференции после победного матча Серии А с Дженоа (3:1) подтвердил, что по истечении этого сезона намерен уйти на пенсию.

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"Буду ли я на тренерской скамейке в следующем сезоне? Я не хочу больше ничего говорить, потому что уже сказал, что остановлюсь. А вместо этого я все еще здесь, среди вас. Посмотрим... Я еще год назад решил, что хочу уйти на пенсию", - приводит слова Раньери официальный сайт "джаллоросси".

Напомним, что на данный момент Рома занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Раньери также оценил игру украинского нападающего Ромы Артема Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Клаудио Раньери

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