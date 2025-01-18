Одноклубник Забарного присоединился к компании легенд АПЛ благодаря хет-трику в ворота Ньюкасла

Джастин Клюйверт стал лишь седьмым игроком в истории соревнований с подобным достижением.

В рамках 22-го тура АПЛ Борнмут разгромил Ньюкасл .

Победа "вишен" стала возможной благодаря хет-трику Джастина Клюйверта, который заодно помог ему присоединиться к элитному списку игроков.

Для Клюйверта этот хет-трик стал вторым в этом сезоне в выездном матче. Таким образом, он стал лишь седьмым игроком в истории АПЛ, который дважды в одном сезоне делал хет-трик в выездном матче.

Ранее это удавалось: Иану Райту, Робби Фаулеру, Майклу Оуэну, Луису Суаресу, Гарри Кейну и Рахиму Стерлингу.

Отметим, что благодаря этой победе беспроигрышная серия команды Ильи Забарного достигла 10 матчей.

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