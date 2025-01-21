"Еще может прибавить": Тренер Жироны оценил состояние Цыганкова

Наставник команды высказался о кондициях украинца перед матчем Лиги чемпионов с Миланом.

Главный тренер Жироны Мичел рассказал о физическом состоянии украинского вингера Виктора Цыганкова, который относительно недавно восстановился после травмы.

Ожидается, что украинец попадет в стартовый состав каталонской команды на ближайший матч Лиги чемпионов против Милана, который состоится в среду, 22 января.

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"Цыганков в порядке. Нам нужен лучший Виктор. Думаю, в физическом плане он чувствует себя хорошо и смотрится здоровым. Но он еще может прибавить", - приводит слова Мичела Estadio Deportivo.

Напомним, что после зимнего перерыва Цыганков вернулся, восстановившись от очередной травмы, и успел принять участие в двух матчах Жироны. В последнем поединке против Севильи (1:2) украинец вышел на поле в стартовом составе и записал на свой счет ассист.

Всего в нынешнем сезоне Цыганков провел за Жирону 12 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

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