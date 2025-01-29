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Байер лидирует в гонке за подписание форварда сборной Ирландии

Эван Фергюсон станет заменой Виктору Бонифасе.
Сегодня, 11:59
Эван Фергюсон / Getty Images
Эван Фергюсон / Getty Images

Леверкузенский Байер намерен подписать Эвана Фергюсона, пишет Марк Макадам.

Напомним, что немецкий клуб согласовал с Ан-Насром продажу Виктора Бонифасе, а потому клуб уже присмотрел ему замену.

20-летний форвард сборной Ирландии интересен также еще ряду клубов, но Байер лидирует в гонке.

Несмотря на то, что контракт Фергюсона рассчитан до 2029 году, форвард хочет покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

Трансфермаркт оценивает 20-летнего ирландца в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что кроме Бонифасе Ан-Наср пытается подписать еще одного нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Байер Леверкузен

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