Байер лидирует в гонке за подписание форварда сборной Ирландии
Эван Фергюсон станет заменой Виктору Бонифасе.
Леверкузенский Байер намерен подписать Эвана Фергюсона, пишет Марк Макадам.
Напомним, что немецкий клуб согласовал с Ан-Насром продажу Виктора Бонифасе, а потому клуб уже присмотрел ему замену.
20-летний форвард сборной Ирландии интересен также еще ряду клубов, но Байер лидирует в гонке.
Несмотря на то, что контракт Фергюсона рассчитан до 2029 году, форвард хочет покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.
Трансфермаркт оценивает 20-летнего ирландца в 40 млн евро.
Ранее также сообщалось, что кроме Бонифасе Ан-Наср пытается подписать еще одного нападающего.
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