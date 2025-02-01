Агент Феликса работает над поиском нового клуба для подопечного

Атакующий полузащитник Челси Жоау Феликс может покинуть лондонский клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Николо Скира, сейчас агент игрока Жорже Мендеш работает над его переходом, занявшись поисками нового места трудоустройства своего клиента.

Читай также: Астон Вилла нацелилась на сразу двух игроков Челси

Интерес к 25-летнему футболисту приписывают Милану, который может взять его в аренду. Также у португальца есть вариант с трансфером в Астон Виллу, которая следит за игроком с минувшего лета.

В нынешнем сезоне Феликс провел за Челси 20 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси установил новый трансферный рекорд мирового футбола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!