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Агент Феликса работает над поиском нового клуба для подопечного

Португалец вскоре может покинуть Челси.
Сегодня, 13:59
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Атакующий полузащитник Челси Жоау Феликс может покинуть лондонский клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Николо Скира, сейчас агент игрока Жорже Мендеш работает над его переходом, занявшись поисками нового места трудоустройства своего клиента.

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Интерес к 25-летнему футболисту приписывают Милану, который может взять его в аренду. Также у португальца есть вариант с трансфером в Астон Виллу, которая следит за игроком с минувшего лета.

В нынешнем сезоне Феликс провел за Челси 20 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси установил новый трансферный рекорд мирового футбола.

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