Таловеров дебютирует за Плимут в Чемпионшипе
Украинец выйдет в старте абсолютного аутсайдера второго дивизиона на матч с Вест Бромвичем.
Украинский защитник Максим Таловеров, вчера присоединившийся к Плимуту, дебютирует за английскую команду.
24-летний футболист был включен в стартовый состав на домашний матч 30-го тура Чемпионшипа против Вест Бромвича.
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Украинец, подписанный в заявке как "Maxi", выйдет на поле в футболке с 40-м номером.
The Greens 💚 pic.twitter.com/ZXxDgkmBvV— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 1, 2025
Матч Плимута, занимающего последнее место в чемпионате, с Вест Бромвичем, идущим шестым, начнется в 14:30 по киевскому времени.
Ранее тренер Плимута прокомментировал подписание Таловерова.
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