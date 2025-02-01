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Таловеров дебютирует за Плимут в Чемпионшипе

Украинец выйдет в старте абсолютного аутсайдера второго дивизиона на матч с Вест Бромвичем.
Сегодня, 14:29
Максим Таловеров / Plymouth Argyle FC
Максим Таловеров / Plymouth Argyle FC

Украинский защитник Максим Таловеров, вчера присоединившийся к Плимуту, дебютирует за английскую команду.

24-летний футболист был включен в стартовый состав на домашний матч 30-го тура Чемпионшипа против Вест Бромвича.

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Украинец, подписанный в заявке как "Maxi", выйдет на поле в футболке с 40-м номером.

Матч Плимута, занимающего последнее место в чемпионате, с Вест Бромвичем, идущим шестым, начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ранее тренер Плимута прокомментировал подписание Таловерова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионшип Плимут Максим Таловеров

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