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Сикан выйдет в старте в своем первом матче за Трабзонспор

Украинский нападающий дебютирует за турецкую команду.
Сегодня, 14:58
Даниил Сикан / Trabzonspor
Даниил Сикан / Trabzonspor

Украинский форвард Даниил Сикан дебютирует за Трабзонспор в сегодняшнем матче чемпионата Турции.

23-летний футболист под 14-м номером выйдет в старте своей новой команды на гостевой поединок 22-го тура Суперлиги против Кайсериспора.

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Также в составе Трабзонспора присутствует украинский защитник Арсений Батагов.

Матч Кайсериспор - Трабзонспор начнется в 15:00 по киевскому времени.

Ранее Трабзонспор оценил подписание Сикана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор чемпионат Турции Даниил Сикан

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