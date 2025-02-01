Сикан выйдет в старте в своем первом матче за Трабзонспор
Украинский нападающий дебютирует за турецкую команду.
Украинский форвард Даниил Сикан дебютирует за Трабзонспор в сегодняшнем матче чемпионата Турции.
23-летний футболист под 14-м номером выйдет в старте своей новой команды на гостевой поединок 22-го тура Суперлиги против Кайсериспора.
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Также в составе Трабзонспора присутствует украинский защитник Арсений Батагов.
📃 Bellona Kayserispor maçı ilk 11’imiz#KYSvTS@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/MpTcWdn7iX— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 1, 2025
Матч Кайсериспор - Трабзонспор начнется в 15:00 по киевскому времени.
Ранее Трабзонспор оценил подписание Сикана.
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