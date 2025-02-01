Зубков прибыл в Турцию перед подписанием контракта с Трабзонспором

Александр воссоединится с Даниилом Сиканом после максимально недолгой разлуки.

Вингер сборной Украины Александр Зубков стал на шаг ближе к уходу из Шахтера.

Как сообщает портал 61saat, Зубков прилетел в Турцию. Игрок должен подписать контракт с Трабзонспором.

Сумма трансфера по неподтвержденным данным составила примерно 6.5 млн евро, детали сделки между игроком и клубом неизвестны.

В это транссферное окно «бордово-голубые» также подписали Даниила Сикана, а в прошлом году Арсения Батагова.

Ранее Шенол Гюнеш подтвердил переход Зубкова в Трабзонспор .

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