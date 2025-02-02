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Тренер Трабзонспора: Сикан готов играть в основе, но ему надо время на адаптацию

Шенол Гюнеш высказался о качествах Даниила.
Сегодня, 20:43
Шенол Гюнеш / Getty Images
Шенол Гюнеш / Getty Images

Наставник Трабзонспора Шенол Гюнеш высказался о дебюте Даниила Сикана в клубе.

По словам известного турецкого тренера, Сикан имеет качества, чтобы играть в старте и очень хорошо себя проявил на тренировках, однако ему стоит дать время на адаптацию.

«Даниил на тренировках выкладывался на все 100%. Он очень удачно вошел в игру, но получил повреждение.

Он достаточно универсален. Сикан готов играть в основе, но нужно дать время на адаптацию», - сказал специалист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Шенол Гюнеш

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