Тренер Трабзонспора: Сикан готов играть в основе, но ему надо время на адаптацию
Шенол Гюнеш высказался о качествах Даниила.
Наставник Трабзонспора Шенол Гюнеш высказался о дебюте Даниила Сикана в клубе.
По словам известного турецкого тренера, Сикан имеет качества, чтобы играть в старте и очень хорошо себя проявил на тренировках, однако ему стоит дать время на адаптацию.
«Даниил на тренировках выкладывался на все 100%. Он очень удачно вошел в игру, но получил повреждение.
Он достаточно универсален. Сикан готов играть в основе, но нужно дать время на адаптацию», - сказал специалист.
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