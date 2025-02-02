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Рома намерена подписать талантливого защитника

«Волки» хотят усилить центр защиты.
Вчера, 22:44
Саба Гогличидзе / Getty Images
Саба Гогличидзе / Getty Images

Итальянская Рома хотела бы усилить центр защиты за счет внутреннего рынка.

Как сообщает Фабрицио Романо, «волки» намерены подписать Сабу Гогличидзе из Эмполи. За 20-летнего грузина предлагают 10 млн евро.

Переговоры между сторонами продолжаются. Относительно предложения самому игроку пока нет информации.

В текущем сезоне Гогличидзе был основой аутсайдера Серии А, сыграв 19 матчей.

Напомним, ранее игрок Ромы забавно отреагировал на громкий трейд в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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