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Шахтер нашел замену Сикану

Кауан Элиас может стать игроком «горняков».
Вчера, 23:05
Кауан Еліас / Getty Images
Кауан Еліас / Getty Images

Донецкий Шахтер намерен усилиться очередным молодым бразильцем.

Как сообщает журналист Виктор Лесса, «горняки» близки к подписанию Кауана Элиаса. Сумма потенциального трансфера не разглашается.

Элиас может прилететь на подписание контракта с украинским клубом уже на следующей неделе.

За 48 матчей в стане взрослого состава Флуминенсе Кауан забил 8 мячей и отдал 2 ассиста.

Ранее тренер Трабзонспора высказался об адаптации Сикана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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