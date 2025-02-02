Анхелино спас Рому от поражения в матче с Наполи
В воскресенье, 2 февраля, Рома принимала дома Наполи в рамках 23-го тура Серии А. Артем Довбик остался на скамейке запасных.
Команды поочередно владели мячом, пасуясь в центре поля и ожидая ошибки соперника. Первыми ошиблись игроки Ромы. Спинаццола подхватил свободный мяч на границе штрафной и ловким парашютом перкинул Свилара, который вышел слишком далеко из ворот.
Во вторром тайме команда Конте стремилась скорее сохранить победный счет, а не забить еще, а потому Рома получила больше времени с мячом.
Однако даже выход Артема Довбика не сумел оживить атаку римлян настолько, чтобы хватило для забитого гола. Отличным Ромы стал удар Леандро Паредеса со штрафного, который попал в штангу, но спастись римлянам все равно удалось. В компенсированное время Анхелино повторил гол Спинаццолы, однако вместо парашюта отправил мяч в сетку мощнейшим ударом.
Статистика матча Рома - Наполи 23-го тура чемпионата Италии
Рома - Наполи 1:1
Голы: Анхелино, 90+2 - Спинаццола, 29
Ожидаемые голы (xG): 0.52 - 0.30
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 12 - 5
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 2 - 3
Фолы: 9 - 13
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