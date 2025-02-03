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Челси все же отдаст своего защитника в клуб-конкурент

Аксель Дисаси присоединится к Астон Вилле.
Вчера, 22:28
Аксель Дисаси / Getty Images
Аксель Дисаси / Getty Images

Защитник Челси Аксель Дисаси продолжит карьеру в Астон Вилле, пишет Фабрицио Романо.

Ранее, напомним, француза пытался арендовать Тоттенхэм, но Дисаси отказался переходить в другой лондонский клуб.

Изначально Челси не хотел отдавать Дисаси в клуб, который напрямую конкурирует с ними за еврокубковые места, но в итоге все же сдался.

Астон Вилла полностью покроет зарплату Акселя, также в соглашении не предусмотрена опция выкупа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла

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