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Владелец Лиона объяснил решение сохранить лидера клуба тем, что к ним обратились без уважения

Текстору не понравился тон предложения дортмундской Боруссии.
Сегодня, 00:27
Райан Шерки / Getty Images
Райан Шерки / Getty Images

Владелец Лиона Джон Текстор рассказал, почему клуб не продал Райана Шерки.

Лидером французского клуба интересовались многие европейские команды. Последней свое предложение подала дортмундская Боруссия, но получила отказ.

Как заявил Текстор, немецкий клуб обратился к ним без уважения и в неподходящее время.

"Боруссия сделала предложение без уважения – оно было намного ниже рыночной стоимости и поступило в неподходящее время.

Шерки останется важной частью нашей команды до конца сезона-2024/25. Мы отклонили предложение Боруссии Дортмунд и не намерены вести переговоры ни с ними, ни с каким-либо другим клубом", - приводит слова Текстора Sky Sport.

Ранее также сообщалось, что Кристал Пэлас тоже отказался продавать своего лидера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион

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