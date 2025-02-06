Арсенал намерен подписать летом нового голкипера, которого упустили ранее

Лондонский Арсенал снова возобновил интерес к вратарю Эспаньола Хоану Гарсие, утверждает 90Min.

"Канониры" активно интересовались кипером прошлым летом, но не смогли договориться с клубом и взяли в аренду Нето.

Бразилец не очень впечатлил руководство клуба да и изначально считался временным вариантом. Однако во время матча с Жироной представители "канониров" не теряли времени и вновь наладили контакт с Гарсией.

Сам испанец хочет присоединится к Арсеналу, клубу нужно только убедить Эспаньол отпустить его. А испанский клуб намерен максимально заработать на кипере, потому отпустит его лишь за сумму отступных - около 25 млн евро.

Такая сумма в летнее трансферное окно вряд ли создаст Арсеналу проблемы, тем более, что сам футболист уже дал согласие на переход.

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