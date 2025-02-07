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Барселона «поиздевалась» над Валенсией и прошла в полуфинал Кубка Испании

Каталонцы очень легко переиграли кризисный коллектив.
Сегодня, 00:31
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках четвертьфинала Кубка Испании Валенсия на своем поле встретилась с Барселоной.

Каталонцы оказались не слишком «вежливыми гостями» и еще в первом тайме отправили в ворота соперника четыре мяча. Хет-триком отметился Ферран Торрес, а между его вторым и третьим мячами забил Фермин Лопес.

На этом «сине-гранатовые» не остановились. Во втором тайме отличился еще и Ламин Ямаль.

Таким образом, Барса стала полуфиналистом Кубка Испании. 

Валенсия - Барселона 0:5
Голы: Торрес, 3, 17, 30, Лопес, 23, Ямаль, 59

Валенсия: Димитриевски - Москера, Диакаби (Таррега, 65), Гасеровски - Ааронс, Гильямон (Барренечеа, 81), Пепелу, Васкес - Перес (Лопес, 65), Садик (Мир, 72), Канос (Хайме, 72).

Барселона: Щесны - Кунде (Форт, 79), Гарсия, Кубарси (Мартинес, 46), Бальде (Мартин, 46) - де Йонг, Педри (Касадо, 64) - Ямал, Фермин, Рафинья (Ольмо, 64) - Торрес.

Предупреждения: Перес, Садик

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона валенсия

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