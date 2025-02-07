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Одноклубник Забарного стал игроком месяца в АПЛ

Джастин Клюйверт невероятно проявил себя в январе.
Сегодня, 13:35
Джастин Клюйверт / Getty Images
Джастин Клюйверт / Getty Images

Полузащитник Борнмута Джастин Клюйверт стал игроком месяца в АПЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Голландец опередил в фан-голосовании таких игроков, как Фил Фоден из Ман Сити, Александр Исак из Ньюкасла, Коди Гакпо из Ливерпуля и своего одноклубника Дина Гюйзена.

Кроме вышеупомянутых футболистов на награду также претендовали Бриан Мбемо из Брентфорда и Жан-Филипп Матета из Кристал Пэлас.

Клюйверт стал вторым после Доминика Соланке игроком в истории Борнмута, который выиграл эту награду.

В январе, по итогам которого Джастина отметили он забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.

Напомним, ранее Тоттенхэм, который интересовался Ильей Забарным, приобрел другого центрбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Джастин Клюйверт

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