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Футбол

Винисиус требует от Реала самую большую зарплату в клубе

Бразилец хочет получать больше, чем Килиан Мбаппе.
Сегодня, 09:38
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Нападающий Реала Винисиус Жуниор хочет получать наибольшую зарплату в клубе, утверждает Cadena SER.

Напомним, ранее стало известно, что мадридский клуб начал с бразильцем переговоры по новому контракту, однако стороны пока очень далеки от соглашения.

Как утверждает издание, агенты Винисиуса потребовали от Реала зарплату в размере 25 млн евро в год чистыми - наибольшую в клубе.

Стороны провели уже несколько встреч. На первой представители бразильца озвучили свое предложение, на второй - Реал потребовал объяснить их позицию, в следующем раунде стороны попробуют найти компромисс.

На текущий момент Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус имеют наибольшую зарплату в клубе - 15 млн евро. Но бразилец хочет получать больше остальных, а в клубе понимают, что в таком случае другие игрока также потребуют улучшения своих контрактов.

Сейчас Реал не намерен принимать условия Винисиуса, а также он не будет конкурировать с саудовцами, если те согласятся платить бразильцу желаемую сумму.

Ранее также другое издание заявило, что Реал не будет пока вести переговоры с Винисиусом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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