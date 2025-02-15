Турецкий клуб получил наказание за срыв матча

Адана Демирспор получил техническое поражение, уйдя с поля в матче против Галатасарая.

Адана Демирспор получил серьезные санкции от Турецкой федерации футбола за срыв матча против Галатасарая, сообщает Fanatik.

Уже на старте встречи арбитр назначил пенальти в ворота Демирспора, посчитав, что защитник нарушил правила.

Руководство команды выразило протест, а в итоге приняло решение увести команду с поля. Позднее матч был полностью отменен.

Турецкая федерация футбола рассмотрела эпизод и приняла решение присудить клубу техническое поражение. Также глава правления Адана Демирспор Мурат Санджак был дисквалифицирован на месяц и получил штраф в 1.3 млн евро.

Также федерация наказала и представителя клуба Джихана Эличичека. Функционер получил запрет на посещение раздевалке и скамейки запасных на три официальных матча и штраф в примерно полмиллиона евро.

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