Турецкий клуб получил наказание за срыв матча
Адана Демирспор получил серьезные санкции от Турецкой федерации футбола за срыв матча против Галатасарая, сообщает Fanatik.
Уже на старте встречи арбитр назначил пенальти в ворота Демирспора, посчитав, что защитник нарушил правила.
Руководство команды выразило протест, а в итоге приняло решение увести команду с поля. Позднее матч был полностью отменен.
Турецкая федерация футбола рассмотрела эпизод и приняла решение присудить клубу техническое поражение. Также глава правления Адана Демирспор Мурат Санджак был дисквалифицирован на месяц и получил штраф в 1.3 млн евро.
Также федерация наказала и представителя клуба Джихана Эличичека. Функционер получил запрет на посещение раздевалке и скамейки запасных на три официальных матча и штраф в примерно полмиллиона евро.
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