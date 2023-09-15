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Балотелли вернулся в одну из своих прошлых команд

Марио снова будет выступать за Адану Демирспор.
Сегодня, 18:15
Марио Балотелли / Twitter
Марио Балотелли / Twitter

Итальянский нападающий Марио Балотелли перебрался в чемпионат Турции. 

Марио снова будет выступать за Адану Демирспор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Футболист подписал с старым-новым клубом контракт по схеме 1+1. Переход состоялся на правах свободного, финансовые детали соглашения неизвестны.

Последним клубом Балотелли до этого был швейцарский Сьон.

В свой первый приход в Адану 33-летний форвард провел за клуб 33 матча, забив 19 голов и отдав 7 ассистов. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марио Балотелли адана демирспор

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