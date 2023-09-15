Балотелли вернулся в одну из своих прошлых команд

Марио снова будет выступать за Адану Демирспор.

Итальянский нападающий Марио Балотелли перебрался в чемпионат Турции.

Марио снова будет выступать за Адану Демирспор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Футболист подписал с старым-новым клубом контракт по схеме 1+1. Переход состоялся на правах свободного, финансовые детали соглашения неизвестны.

Последним клубом Балотелли до этого был швейцарский Сьон.

В свой первый приход в Адану 33-летний форвард провел за клуб 33 матча, забив 19 голов и отдав 7 ассистов.

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