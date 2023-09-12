Экс-форвард Зари покинет АПЛ ради выступлений в Турции

На нигерийского нападающего претендуют два клуба турецкой Суперлиги.

Форвард Ноттингем Форест Эммануэль Деннис, выступавший в свое время за луганскую Зарю, в ближайшее время может покинуть английскую команду.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы два представителя турецкой Суперлиги - Адана Демирспор и Истанбул Башакшехир.

Оба клуба готовы арендовать нигерийского нападающего, полностью взяв при этом на себя выплату заработной платы игрока.

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Отмечается, что сам футболист не против подобного развития событий и вскоре примет окончательное решение.

В нынешнем сезоне Деннис пока не появлялся на поле, а в минувшей кампании провел в составе Ноттингем Форест во всех турнирах 25 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ноттингем Форест подписал голкипера Бенфики.

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