Экс-форвард Зари покинет АПЛ ради выступлений в Турции
Форвард Ноттингем Форест Эммануэль Деннис, выступавший в свое время за луганскую Зарю, в ближайшее время может покинуть английскую команду.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы два представителя турецкой Суперлиги - Адана Демирспор и Истанбул Башакшехир.
Оба клуба готовы арендовать нигерийского нападающего, полностью взяв при этом на себя выплату заработной платы игрока.
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Отмечается, что сам футболист не против подобного развития событий и вскоре примет окончательное решение.
В нынешнем сезоне Деннис пока не появлялся на поле, а в минувшей кампании провел в составе Ноттингем Форест во всех турнирах 25 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Ноттингем Форест подписал голкипера Бенфики.
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