Яремчук отметился результативным действием в матче чемпионата Греции

Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук принял непосредственное участие в разгромной победе над Пансерраикосом в матче 23-го тура чемпионата Греции.

Игрок сборной Украины начинал этот гостевой поединок на скамейке запасных и вышел на поле на замену на 62-й минуте при счете 3:0 в пользу своей команды, а через пять минут заработал желтую карточку.

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На 75-й минуте Яремчук записал себе в актив результативную передачу. Украинский нападающий вбежал справа в штрафную и отпасовал назад под удар Желсону Мартиншу, который отправил мяч в верхний угол ворот.

Ωραία συνεργασία Μαρτινς με Γιαρε και ωραίο τελείωμα 0-4! #OlympiacosFC pic.twitter.com/YQaCwgesL2 — Karaflodaimonas (@Karaflademon) February 16, 2025

Для украинца этот ассист стал дебютным в составе Олимпиакоса. Также на его счету два гола в 21 матче за греческую команду во всех турнирах.

Ранее директор итальянского клуба рассказал, почему сорвался трансфер Яремчука.

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