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Футбол

Яремчук отметился результативным действием в матче чемпионата Греции

Дебютный ассист украинца в составе Олимпиакоса помог одержать разгромную победу.
Сегодня, 19:58
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук принял непосредственное участие в разгромной победе над Пансерраикосом в матче 23-го тура чемпионата Греции.

Игрок сборной Украины начинал этот гостевой поединок на скамейке запасных и вышел на поле на замену на 62-й минуте при счете 3:0 в пользу своей команды, а через пять минут заработал желтую карточку.

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На 75-й минуте Яремчук записал себе в актив результативную передачу. Украинский нападающий вбежал справа в штрафную и отпасовал назад под удар Желсону Мартиншу, который отправил мяч в верхний угол ворот.

Для украинца этот ассист стал дебютным в составе Олимпиакоса. Также на его счету два гола в 21 матче за греческую команду во всех турнирах.

Ранее директор итальянского клуба рассказал, почему сорвался трансфер Яремчука.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос чемпионат греции Роман Яремчук

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