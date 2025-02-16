Яремчук отметился результативным действием в матче чемпионата Греции
Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук принял непосредственное участие в разгромной победе над Пансерраикосом в матче 23-го тура чемпионата Греции.
Игрок сборной Украины начинал этот гостевой поединок на скамейке запасных и вышел на поле на замену на 62-й минуте при счете 3:0 в пользу своей команды, а через пять минут заработал желтую карточку.
Читай также: Яремчук отказал аутсайдеру топ-чемпионата
На 75-й минуте Яремчук записал себе в актив результативную передачу. Украинский нападающий вбежал справа в штрафную и отпасовал назад под удар Желсону Мартиншу, который отправил мяч в верхний угол ворот.
Ωραία συνεργασία Μαρτινς με Γιαρε και ωραίο τελείωμα 0-4! #OlympiacosFC pic.twitter.com/YQaCwgesL2— Karaflodaimonas (@Karaflademon) February 16, 2025
🅰️ Assist: Yaremchuk— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 16, 2025
⚽️ Goal: @GelsonMartins_ pic.twitter.com/jjHEqvt3bA
Для украинца этот ассист стал дебютным в составе Олимпиакоса. Также на его счету два гола в 21 матче за греческую команду во всех турнирах.
Ранее директор итальянского клуба рассказал, почему сорвался трансфер Яремчука.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!