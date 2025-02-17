Скандальная экс-звезда Манчестер Юнайтед заинтересовал ПСЖ
Манкунианцы могут заработать еще денег на Мэйсоне Гринвуде.
Нападающий Марселя Мэйсон Гринвуд может оказаться в ПСЖ, пишет Fichajes.
По информации издания, французский гранд уже предложил Марселю 75 млн евро за переход нападающего летом.
Напомним, что Гринвуд перешел в Марсель за 27 млн евро, однако МЮ также прописал 50% прибыли от следующего трансфера нападающего.
Следовательно, если Марсель согласится продать форварда, он будет должен отдать манкунианцам половину от суммы трансфера.
В текущем сезоне Мэйсон Гринвуд провел 24 матча, в которых отличился 15-ю голами и четырьмя ассистами.
Ранее также сообщалось, что талант Спортинга хотел бы перейти в Манчестер Юнайтед.
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