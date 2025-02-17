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Футбол

Скандальная экс-звезда Манчестер Юнайтед заинтересовал ПСЖ

Манкунианцы могут заработать еще денег на Мэйсоне Гринвуде.
Сегодня, 19:07
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Нападающий Марселя Мэйсон Гринвуд может оказаться в ПСЖ, пишет Fichajes.

По информации издания, французский гранд уже предложил Марселю 75 млн евро за переход нападающего летом.

Напомним, что Гринвуд перешел в Марсель за 27 млн евро, однако МЮ также прописал 50% прибыли от следующего трансфера нападающего.

Следовательно, если Марсель согласится продать форварда, он будет должен отдать манкунианцам половину от суммы трансфера.

В текущем сезоне Мэйсон Гринвуд провел 24 матча, в которых отличился 15-ю голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что талант Спортинга хотел бы перейти в Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

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