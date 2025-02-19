ПСЖ хочет приобрести француза из Реала

Хавбек мадридского Реала Эдуардо Камавинга заинтересовал боссов Пари Сен-Жермен, которые намерены приобрести футболиста в следующее лето.

За 22-летнего футболиста ПСЖ готов выложить около 80 миллионов евро, сообщает Fichajes[[link_direct] .

По информации источника, выступления француза вызывают сомнения среди правления Реала, что увеличивает вероятность его продаж. У Камавинги контракт с испанцами до 2029 года.

Эдуардо может заменить в ПСЖ Фабиана Руиса, который может покинуть клуб летом.

Напомним, что сегодня, 19 февраля, Реал будет принимать в Манчестер Сити в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов.

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