Смоляков получил звездного одноклубника в Лос-Анджелесе

Дженгиз Ундер покинул стамбульский Фенербахче. 27-летний вингер будет выступать за Лос-Анджелес, сообщает официальный сайт клуба.

Турок переехал за океан на правах аренды. Соглашение рассчитано на полгода. "Черно-золотые" также будут иметь опцию выкупа нападающего.

Ундер не входил в планы Жозе Моуринью. В этом сезоне он провел всего 9 поединков во всех турнирах без результативных действий. Лучшей для турка остается кампания 2021/22, когда нападающий забил 10 мячей в Лиге 1 за Марсель (32 матча).

Кстати, ранее Лос-Анджелес подписал украинца Смолякова из Полесья.

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