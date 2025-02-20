iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Смоляков получил звездного одноклубника в Лос-Анджелесе

Нападающий сборной Турции стал очередным новичком калифорнийцев.
Сегодня, 18:17
Дженгиз Ундер / Getty Images
Дженгиз Ундер / Getty Images

Дженгиз Ундер покинул стамбульский Фенербахче. 27-летний вингер будет выступать за Лос-Анджелес, сообщает официальный сайт клуба.

Турок переехал за океан на правах аренды. Соглашение рассчитано на полгода. "Черно-золотые" также будут иметь опцию выкупа нападающего.

Ундер не входил в планы Жозе Моуринью. В этом сезоне он провел всего 9 поединков во всех турнирах без результативных действий. Лучшей для турка остается кампания 2021/22, когда нападающий забил 10 мячей в Лиге 1 за Марсель (32 матча).

Кстати, ранее Лос-Анджелес подписал украинца Смолякова из Полесья.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Дженгиз Ундер ФК Лос-Анджелес

Статьи по теме

Лос-Анджелес объявил о трансфере звезды молодежной сборной Украины Лос-Анджелес объявил о трансфере звезды молодежной сборной Украины
Атланта оформила рекордный трансфер в истории МЛС Атланта оформила рекордный трансфер в истории МЛС
Вместо Италии: украинский талант перебрался в МЛС Вместо Италии: украинский талант перебрался в МЛС
Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2024/25: Реал стал главным фаворитом на триумф Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2024/25: Реал стал главным фаворитом на триумф

Видео

Хет-трик Мбаппе в обзоре матча Реал - Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Хет-трик Мбаппе в обзоре матча Реал - Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира, Украина замкнула топ-20
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:10
Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2024/25: Реал стал главным фаворитом на триумф
НБА20:42
У Вэмбаньями обнаружили тромб в плече
Бокс20:32
Бой Дюбуа - Паркер оказался на грани срыва
Биатлон19:58
"Никаких шансов даже навязать борьбу": Дудченко раскрыл причину провала Украины в сингл-миксте
Лига Европы19:25
Довбик пропустит ответный матч с Порту в Лиге Европы
НБА18:52
Центровой Милуоки дисквалифицирован на 25 матчей НБА
Биатлон18:25
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира, Украина замкнула топ-20
Биатлон18:18
Украина с лучшей стрельбой провалила сингл-микст на чемпионате мира-2025
Европа18:17
Смоляков получил звездного одноклубника в Лос-Анджелесе
НБА17:51
Леброн ухудшил катастрофический статистический показатель времен Лейкерс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK