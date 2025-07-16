Полесье сменило домашний стадион на еврокубки

Житомирское Полесье не будет играть домашние поединки Лиги конференций в Кошице из-за участия местного клуба в еврокубках. "Полесские волки" будут принимать соперников в соседнем Прешове, сообщает официальный сайт клуба.

Ареной представителя УПЛ в третьем по рангу еврокубке будет Татран. Этот стадион сможет принять 6,5 тысячи зрителей. Постоянный хозяин арены – прешовский Татран.

Полесье будет стартовать в турнире со 2-го раунда квалификации. Соперником житомирян станет победитель противостояния Бораца из боснийской Бани-Луки и андоррской Санта-Коломы. Первый матч в Прешове состоится 24 июля.

Напомним, киевское Динамо узнало даты поединков квалификации Лиги чемпионов.

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