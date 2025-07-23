iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Матчи Александрии в Лиге конференций пройдут без гостевых фанатов

Такое решение было принято из соображений безопасности.
Сегодня, 00:32       Автор: Андрей Безуглый
Александрия / fco.com.ua
Александрия / fco.com.ua

Матчи между Александрией и Партизаном в Лиге конференций пройдут без болельщиков гостей.

То есть, на условно домашний матч украинского клуба в Польше не будут продаваться билеты для сербских фанатов, а в ответном матче - украинским.

В официальном заявлении Александрии говорится, что такое решение было принято из соображений безопасности.

Такое решение было принято организаторами турнира и обоими клубами после всестороннего анализа вопросов безопасности. С целью обеспечения порядка и избежания рисков, гостевым болельщикам не будет разрешено посещать эти поединки.

Напомним, что в прошлом розыграше кубка киевское Динамо также играло против Партизана без болельщиков гостевых команд.

Ранее также сообщалось, что английский клуб оспорит понижение до Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия

Статьи по теме

Александрия подписала бразильского хавбека Александрия подписала бразильского хавбека
Александрия усилилась африканским легионером Александрия усилилась африканским легионером
Александрия распрощалась с основным вратарем и полузащитником Александрия распрощалась с основным вратарем и полузащитником
Александрия объявила о подписании португальского легионера Александрия объявила о подписании португальского легионера

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Динамо в квалификации Лиги чемпионов, плей-офф женского Евро
просмотров

Последние новости

Европа01:03
Наполи хочет выкупить еще одного игрока конкурента
Европа00:36
Шовковский: Cчитаю, что мы должны были забивать намного больше
Лига конференций00:32
Матчи Александрии в Лиге конференций пройдут без гостевых фанатов
Вчера, 23:58
Европа23:58
Бенфика договорилась о возвращении своего провалившегося воспитанника
Лига Чемпионов23:49
Хамрун - Динамо: Видеообзор матчу Лиги чемпионов
Европа23:20
Астон Вилла отреагировала на смерть легендарного музыканта
Европа23:04
Атлетико оформил трансфер олимпийского чемпиона
Европа22:40
Два игрока претендуют на "десятку" в Реале
Теннис22:32
"У нас есть договоренность": Костюк рассказала, что может сделать, если выиграет US Open
Лига Чемпионов21:58
Динамо уверенно победил Хамрун в первом матче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK