Матчи Александрии в Лиге конференций пройдут без гостевых фанатов

Такое решение было принято из соображений безопасности.

Матчи между Александрией и Партизаном в Лиге конференций пройдут без болельщиков гостей.

То есть, на условно домашний матч украинского клуба в Польше не будут продаваться билеты для сербских фанатов, а в ответном матче - украинским.

В официальном заявлении Александрии говорится, что такое решение было принято из соображений безопасности.

Такое решение было принято организаторами турнира и обоими клубами после всестороннего анализа вопросов безопасности. С целью обеспечения порядка и избежания рисков, гостевым болельщикам не будет разрешено посещать эти поединки.

Напомним, что в прошлом розыграше кубка киевское Динамо также играло против Партизана без болельщиков гостевых команд.

Ранее также сообщалось, что английский клуб оспорит понижение до Лиги конференций.

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