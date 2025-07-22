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Футбол

Английский клуб обжаловал исключение из Лиги Европы

Кристал Пэлас намерен вернуться в турнир.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Жан-Филипп Матета / Getty Images
Жан-Филипп Матета / Getty Images

Кристал Пэлас подал официальное апелляцию в CAS.

Напомним, что лондонский клуб был исключен из Лиги Европы, так как до июня его владелец Джон Текстор владел также Лионом.

По этой причине "орлов" понизили до Лиги конференций, оставив право подать апелляцию, которым клуб и воспользовался.

В CAS подтвердили получение необходимых документов от клуба, решения должны вынести до 11 августа.

Ранее также Арсенал наконец согласовал громкий трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристал Пэлас

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