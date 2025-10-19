iSport.ua
Ярмоленко пропустит ближайший матч Лиги конференций из-за болезни

Также ряд игроков Динамо продолжает восстановление после повреждений.
Сегодня, 16:32       Автор: Игорь Мищук
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Динамо имеет ряд кадровых потерь перед гостевым матчем второго тура основного этапа Лиги конференций против Самсунспора.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", Андрей Ярмоленко простудился и пропустит предстоящий поединок с турецкой командой.

Читай также: Будковский вырвал для Зари ничью в матче с Динамо

Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак продолжают восстановление после повреждений икроножной мышцы. В процессе восстановления также Кристиан Биловар, который испытывает проблемы с приводной мышцей.

Анхель Торрес продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения, он близок к возвращению в общую тренировочную группу.

Матч Лиги конференций Самсунспор - Динамо состоится в четверг, 23 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Динамо Александр Шовковский отреагировал на очередную ничью команды.

