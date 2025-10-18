iSport.ua
"Пропускаем необязательные голы": Шовковский отреагировал на очередную ничью Динамо

Тренер "бело-синих" высказался об упущенной победе над Зарей.
Сегодня, 18:52       Автор: Игорь Мищук
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал матч девятого тура УПЛ с Зарей (1:1), в котором киевская команда в очередной раз потеряла очки.

Этот поединок стал уже пятым подряд в чемпионате, в котором "бело-синие" сыграли вничью.

"Заменами мы стараемся немного изменить рисунок игры, добавить в тех или иных моментах уверенности. Кто-то из игроков уже "наелся", набегался, чувствуется, что они на грани. У нас насыщенный график, и все выходящие на замену игроки должны усиливать игру.

Не исчезла ли уверенность, что команда сможет прервать серию ничьих? Мы над этим работаем постоянно и в психологическом, и в физическом плане. Вы не можете сказать, что команда была не готова физически к игре.

Другое дело, что мы не можем воспользоваться теми моментами, которые мы создаем. Мы должны действовать более спокойно в завершающей стадии. Мы создаем достаточно моментов для того, чтобы более уверенно и спокойно чувствовать себя в конце матча. А так уже пятую игру после 85-й минуты мы пропускаем не всегда обязательные голы", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

