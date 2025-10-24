iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игрок Шахтера - о поражении в Лиге конференций: "Футбол бывает жесток"

Бондаренко объяснил поражение Шахтера.
Сегодня, 12:55       Автор: Валентина Чорноштан
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

В четверг, 23 октября, прошёл матч 2-го тура Лиги конференций, в котором донецкий Шахтёр проиграл Легии со счётом 1:2.

Читай также: Лига конференций: поражения Шахтера и Динамо, Фиорентина разгромила Рапид, АЕК Ларнака одолел Кристал Пэлас

Полузащитник донецкого Шахтёра Артём Бондаренко поделился своими мыслями о поражении:

"Первый пропущенный гол был ниоткуда, но команда собралась, смогла сравнять счёт, и, казалось бы, должно было стать психологически легче, но вышло иначе.

Конечно, досадный гол на последних минутах. Я считаю, что мы не заслуживали поражения, но футбол бывает жесток".

Сейчас донецкий Шахтёр занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Бондаренко ФК Шахтер Донецк

Статьи по теме

Дебютант сборной Украины может пополнить компанию соотечественников в Турции Дебютант сборной Украины может пополнить компанию соотечественников в Турции
"Досадно, что проиграли": Бондаренко оценил дебют в сборной Украины "Досадно, что проиграли": Бондаренко оценил дебют в сборной Украины
Турецкий клуб близок к покупке полузащитника Шахтера - источник Турецкий клуб близок к покупке полузащитника Шахтера - источник
Трабзонспор Зубкова и Сикана интересуется еще одним игроком Шахтера Трабзонспор Зубкова и Сикана интересуется еще одним игроком Шахтера

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа15:20
Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на трансфер следующим летом
Украина15:10
Как меняется украинский футбол из-за сотрудничества с бизнесом: пример МФК "Рентген"
Другое14:57
Беленюк - о недопуске россиян до Паралимпиады: "Это победа справедливости"
Украина14:44
БК Кривбасс объявил, где будет проводить домашние туры Суперлиги
Европа14:44
Слот прокомментировал ситуацию с Салахом
Лига конференций14:21
Шахтер прервал 9-матчевую беспроигрышную серию в еврокубках
Европа14:09
Звезда Комо может продолжить карьеру в итальянском гранде
Европа13:54
Вингер Барселоны вернулся к тренировкам перед игрой с Реалом
Формула 113:40
Лоусон - о сохранении места в Ф-1: Я сделал все, что мог
Футзал13:16
Сборная Украины узнала соперников на Евро-2026 по футзалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK