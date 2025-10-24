Игрок Шахтера - о поражении в Лиге конференций: "Футбол бывает жесток"
Бондаренко объяснил поражение Шахтера.
В четверг, 23 октября, прошёл матч 2-го тура Лиги конференций, в котором донецкий Шахтёр проиграл Легии со счётом 1:2.
Читай также: Лига конференций: поражения Шахтера и Динамо, Фиорентина разгромила Рапид, АЕК Ларнака одолел Кристал Пэлас
Полузащитник донецкого Шахтёра Артём Бондаренко поделился своими мыслями о поражении:
"Первый пропущенный гол был ниоткуда, но команда собралась, смогла сравнять счёт, и, казалось бы, должно было стать психологически легче, но вышло иначе.
Конечно, досадный гол на последних минутах. Я считаю, что мы не заслуживали поражения, но футбол бывает жесток".
Сейчас донецкий Шахтёр занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги конференций.
