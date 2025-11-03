Защитник Динамо: "Надоело проигрывать каждый раз пропуская 2 или больше"

На этой неделе состоится матч Динамо в рамках Лиги конференций, киевский клуб сыграет против Зрински.

Защитник Динамо Тарас Михавко поделился ожиданиями от поединка 3-го тура:

"Надеюсь на победу. Мы все в команде тоже этого хотим. Надоело проигрывать, каждый раз пропуская по два и больше мячей. Хотим победить и сделаем всё для этого в четверг, потому что очень соскучились по победам в еврокубках", — сказал Михавко.

Отметим, что предыдущие игры в Лиге конференций Динамо проиграло: во втором туре "столичный" клуб уступил Самсунспору со счётом 0:3, а в первом туре Кристал Пэлас 0:2.

Пока Динамо занимает 34-е место в турнирной таблице Лиги конференций.

