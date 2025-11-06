Шахтер выйдет на Брейдаблик с четырьмя украинцами в старте

"Горняки" определились с составом на матч еврокубка.

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран выбрал стартовый состав на поединок 3-го тура Лиги конференций. С первых минут против исландского Брейдаблика выйдут четверо украинцев и 7 легионеров.

В ворота вернется Дмитрий Ризнык. Капитаном команды будет центрбек Валерий Бондарь. Еще два украинца появятся в средней линии – Егор Назарина и Артем Бондаренко.

Зато на скамейке запасных защитники Ефим Конопля и Николай Матвиенко, вингер Педриньо, нападающий Эгиналдо и другие. В предыдущем туре Конопля, Матвиенко и Эгиналдо вышли в старте. "Горняки" тогда проиграли варшавской Легии (1:2).

Напомним, ранее Шахтер забрал обе награды тура отечественной Премьер-лиги.

