Шахтер выйдет на Брейдаблик с четырьмя украинцами в старте

"Горняки" определились с составом на матч еврокубка.
Вчера, 18:48       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / ФК Шахтер
Шахтер / ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран выбрал стартовый состав на поединок 3-го тура Лиги конференций. С первых минут против исландского Брейдаблика выйдут четверо украинцев и 7 легионеров.

В ворота вернется Дмитрий Ризнык. Капитаном команды будет центрбек Валерий Бондарь. Еще два украинца появятся в средней линии – Егор Назарина и Артем Бондаренко.

Зато на скамейке запасных защитники Ефим Конопля и Николай Матвиенко, вингер Педриньо, нападающий Эгиналдо и другие. В предыдущем туре Конопля, Матвиенко и Эгиналдо вышли в старте. "Горняки" тогда проиграли варшавской Легии (1:2).

Напомним, ранее Шахтер забрал обе награды тура отечественной Премьер-лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

