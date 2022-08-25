Днепр-1 сыграет на групповом этапе Лиги конференций

Украинский клуб вылетел из Лиги Европы в третий по силе еврокубок.

В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы Днепр-1 уступил АЭКу из Ларнаки и вылетел в Лигу конференций.

В этом турнире украинский клуб сыграет на групповом этапе, а соперников узнает уже завтра 26 августа время жеребьевки.

Таким образом, во всех трех еврокубках будет один представитель Украины.

Ранее Шахтер узнал свою группу Лиги чемпионов.