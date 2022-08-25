Днепр-1 сыграет на групповом этапе Лиги конференций
Украинский клуб вылетел из Лиги Европы в третий по силе еврокубок.
Сегодня, 21:00
В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы Днепр-1 уступил АЭКу из Ларнаки и вылетел в Лигу конференций.
В этом турнире украинский клуб сыграет на групповом этапе, а соперников узнает уже завтра 26 августа время жеребьевки.
Таким образом, во всех трех еврокубках будет один представитель Украины.
Ранее Шахтер узнал свою группу Лиги чемпионов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 лига конференций
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
просмотров
Последние новости
Лига Европы22:10
Лига Европы21:55
Европа21:45
Лига конференций21:00
Лига Европы20:54
Европа20:39