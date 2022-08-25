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Днепр-1 сыграет на групповом этапе Лиги конференций

Украинский клуб вылетел из Лиги Европы в третий по силе еврокубок.
Сегодня, 21:00
Днепр-1 / Getty Images
Днепр-1 / Getty Images
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В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы Днепр-1 уступил АЭКу из Ларнаки и вылетел в Лигу конференций.

В этом турнире украинский клуб сыграет на групповом этапе, а соперников узнает уже завтра 26 августа время жеребьевки.

Таким образом, во всех трех еврокубках будет один представитель Украины.

Ранее Шахтер узнал свою группу Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 лига конференций
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