Тренер Днепра-1: Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше

Главный тренер Днепра-1 Валерий Городов поделился мнением о поражении от АЗ (0:1) в матче первого тура группового раунда Лиги конференций.

"Я уже говорил, что наши соперники – это очень квалифицированная команда. Индивидуальное мастерство их на высоком уровне. До гола у наших ворот практически не было моментов, но в этом эпизоде ​​недоработали в обороне защитники. После гола уже было тяжело. Мы пытались сделать что-нибудь в атаке, но не сложилось. Мы выиграли много верховых единоборств, однако у нас не было подборов. Это повлияло на результат.

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Довбик? Артем очень старался. Ему нужно было много мячей сохранить для команды, но мало что получалось. Все игроки старались Это для нас только первая игра в групповом раунде Лиги конференций. Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше.

Серьезность травмы Сватка не знаю, это будет известно завтра", - заявил Городов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, во втором туре Лиге конференций Днепр-1 сыграет на выезде против Аполлона. Матч состоится 15 сентября.