iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Днепра-1: Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше

Наставник украинского клуба прокомментировал потерю очков в рамках первого тура еврокубка.
Сегодня, 07:21
Валерий Городов / Getty Images
Валерий Городов / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Днепра-1 Валерий Городов поделился мнением о поражении от АЗ (0:1) в матче первого тура группового раунда Лиги конференций.

"Я уже говорил, что наши соперники – это очень квалифицированная команда. Индивидуальное мастерство их на высоком уровне. До гола у наших ворот практически не было моментов, но в этом эпизоде ​​недоработали в обороне защитники. После гола уже было тяжело. Мы пытались сделать что-нибудь в атаке, но не сложилось. Мы выиграли много верховых единоборств, однако у нас не было подборов. Это повлияло на результат.

Читайте также: Динамо проиграло Фенербахче, пропустив в концовке

Довбик? Артем очень старался. Ему нужно было много мячей сохранить для команды, но мало что получалось. Все игроки старались Это для нас только первая игра в групповом раунде Лиги конференций. Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше.

Серьезность травмы Сватка не знаю, это будет известно завтра", - заявил Городов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, во втором туре Лиге конференций Днепр-1 сыграет на выезде против Аполлона. Матч состоится 15 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 лига конференций
0 0 0

Статьи по теме

Днепр-1 - АЗ 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги конференций Днепр-1 - АЗ 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги конференций
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Днепр-1 стартовал с поражения в Лиге конференций, минимально проиграв АЗ Днепр-1 стартовал с поражения в Лиге конференций, минимально проиграв АЗ
Луческу - о матче с Фенербахче: Сегодня на поле была коррида Луческу - о матче с Фенербахче: Сегодня на поле была коррида
Помочь журналистам

Видео

Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Европы08:18
Луческу - о матче с Фенербахче: Сегодня на поле была коррида
Теннис07:54
US OPEN-2022 (WTA): Швентек встретится с Жабер в финале турнира
Лига конференций07:45
Днепр-1 - АЗ 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги конференций
Лига конференций07:21
Тренер Днепра-1: Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше
Лига Европы00:40
Представитель пресс-службы Динамо: В запасных нашей команды во время разминки летели бутылки, их матерей оскорбляли, фанаты Фенербахче скандировали: "слава путину"
Лига конференций00:40
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:37
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Сборные00:30
Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета
Лига Европы00:09
Реал Сосьедад неожиданно переиграл Манчестер Юнайтед
Сборные00:05
Евробаскет-2022: Групповой этап завершен, определены все участники плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK