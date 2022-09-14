Аполлон - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций
В четверг, 15 сентября, Днепр-1 продолжит свои выступления на групповом этапе Лиги конференций сезона-2022/23.
Команда Александра Кучера в стартовом поединке турнира проиграла АЗ и теперь на выезде сыграет против кипрского Аполлона.
Где смотреть матч Аполлон - Днепр-1?
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Аполлон – Днепр-1, которая начнется 15 сентября в 19:45 по киевскому времени.
Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, официальный транслятор еврокубков.
Напомним, что соперниками Аполлона и Днепра-1 в группе Е Лиги конференций являются нидерландский АЗ и Вадуц из Лихтенштейна.
Результаты Аполлона и Днепра-1 в сезоне
Аполлон весьма уверенно выступает в чемпионате Кипра. За три тура нового сезона команда набрала максимальное количество баллов. Клуб из Лимасона одолел Эносис (1:0), Доксу (1:0), а на этих выходных Аполлон одолел Омонию (2:1).
В свою очередь Днепр-1 ничем не уступает своему оппоненту. Украинский клуб в своем чемпионате набрал за три тура также 9 очков, одолев Динамо (3:0), Верес (2:0), а также Металлист 1925 (3:0). Команда занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ, однако имеет матч в запасе.
Примечательно, что Днепр-1 добыл убедительные победы над своими оппонентами, в то время как Аполлон лишь с минимальным отрывом завоевывал три очка.
Где состоится матч Аполлон - Днепр-1?
Команды сыграют в Лимасоне (Кипр) на поле стадиона "Цирион", который вмешает в себя 13 152 зрителя.
Отметим, данная арена - это домашняя площадка для сразу нескольких футбольных клубов из Лимасола. Кроме Аполлона стадион делят АЕЛ, Аполлон, Арис, иногда здесь проводит игры национальная сборная Кипра.