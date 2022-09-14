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Аполлон - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций

Кто показывает матч группового этапа Лиги конференций-2022 Аполлон - Днепр-1 и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.
Сегодня, 20:21
ФК Днепр-1 / Getty Images
ФК Днепр-1 / Getty Images
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В четверг, 15 сентября, Днепр-1 продолжит свои выступления на групповом этапе Лиги конференций сезона-2022/23.

Команда Александра Кучера в стартовом поединке турнира проиграла АЗ и теперь на выезде сыграет против кипрского Аполлона.

Где смотреть матч Аполлон - Днепр-1?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Аполлон – Днепр-1, которая начнется 15 сентября в 19:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, официальный транслятор еврокубков.

Напомним, что соперниками Аполлона и Днепра-1 в группе Е Лиги конференций являются нидерландский АЗ и Вадуц из Лихтенштейна.

Результаты Аполлона и Днепра-1 в сезоне

Аполлон весьма уверенно выступает в чемпионате Кипра. За три тура нового сезона команда набрала максимальное количество баллов. Клуб из Лимасона одолел Эносис (1:0), Доксу (1:0), а на этих выходных Аполлон одолел Омонию (2:1).

В свою очередь Днепр-1 ничем не уступает своему оппоненту. Украинский клуб в своем чемпионате набрал за три тура также 9 очков, одолев Динамо (3:0), Верес (2:0), а также Металлист 1925 (3:0). Команда занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ, однако имеет матч в запасе.

Примечательно, что Днепр-1 добыл убедительные победы над своими оппонентами, в то время как Аполлон лишь с минимальным отрывом завоевывал три очка.

Где состоится матч Аполлон - Днепр-1?

Команды сыграют в Лимасоне (Кипр) на поле стадиона "Цирион", который вмешает в себя 13 152 зрителя.

Отметим, данная арена - это домашняя площадка для сразу нескольких футбольных клубов из Лимасола. Кроме Аполлона стадион делят АЕЛ, Аполлон, Арис, иногда здесь проводит игры национальная сборная Кипра.

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