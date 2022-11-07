Результаты жеребьевки Лиги конференций

Стало известно, кто с кем сыграет в стыковых матчах Лиги конференций.

Второй сезон Лиги конференций в самом разгаре и после завершения группового этапа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф турнира – стыковых матчей, или же 1/16 финала.

Участниками этого этапа стали 16 команд - восемь занявших в своей таблице группового раунда Лиги конференций второе место (в том числе и украинский Днепр-1) и восемь команд, ставших третьими в квартетах Лиги Европы.

Итоги жеребьевки

Карабах (Азербайджан) - Гент (Бельгия)

Трабзонспор (Турция) - Базель (Швейцария)

Лацио (Италия) - ЧФР (Чехия)

Буде-Глимт (Норвегия) - Лех (Польша)

Брага (Португалия) - Фиорентина (Италия)

АЕК Ларнака (Кипр) - Днепр-1 (Украина)

Шериф (Молдова) - Партизан (Сербия)

Лудогорец (Болгария) - Андерлехт (Бельгия)

Победители каждой пары определятся 23 февраля 2023 года, именно тогда состоятся ответные матчи 1/16 финала, первые же поединки пройдут на неделю раньше - 16 февраля. В следующем раунде восемь счастливчиков встретятся уже с командами, которые выиграли свои группы Лиги Европы.

Напомним, что ранее состоялись жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы, по итогам последнего своего соперника узнал также и донецкий.