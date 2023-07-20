Ворскла получила первого соперника в квалификации Лиги конференций

Полтавская команда начнет борьбу в турнире со второго отборочного раунда.

Полтавская Ворскла получила соперника во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Первым оппонентом украинской команды в отборе станет грузинский клуб Дила, который одолел словацкий ДАК.

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В первом поединке стартового отборочного раунда ДАК одержал победу со счетом 2:1, но в ответном матче Дила сумела добыть нужный результат, отправив в ворота соперника два безответных мяча - 2:0.

Первый номинально домашний для Ворсклы поединок второго раунда квалификации Лиги Европы с Дилой состоится 27 июля в польском городе Тихи. Ответный матч будет сыгран 3 августа в Грузии.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.