Ворскла получила первого соперника в квалификации Лиги конференций
Полтавская команда начнет борьбу в турнире со второго отборочного раунда.
Полтавская Ворскла получила соперника во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Первым оппонентом украинской команды в отборе станет грузинский клуб Дила, который одолел словацкий ДАК.
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В первом поединке стартового отборочного раунда ДАК одержал победу со счетом 2:1, но в ответном матче Дила сумела добыть нужный результат, отправив в ворота соперника два безответных мяча - 2:0.
Первый номинально домашний для Ворсклы поединок второго раунда квалификации Лиги Европы с Дилой состоится 27 июля в польском городе Тихи. Ответный матч будет сыгран 3 августа в Грузии.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.