Осасуна была допущена к участию в следующем сезоне Лиги конференций

Осасуну официально допустили до участия в Лиге конференций в сезоне-2023/24.

Спортивный арбитражный суд рассмотрел новые доказательства, которые представили испанцы, и принял решение в пользу клуба. УЕФА пришел к выводу, что Осасуна "стала жертвой событий, которые произошли почти десять лет назад".

Читай также: Лига конференций-2023/24: стартуют матчи второго отборочного раунда

Таким образом, испанский клуб впервые за 16 лет сыграет в еврокубках.

Напомним, комитет по контролю, этике и дисциплины УЕФА не допустил Осасуну к участию в Лиге конференций из-за инцидента с договорными матчами. Вместо Осасуны УЕФА была готова допустить к соревнованиям Атлетик из Бильбао.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!