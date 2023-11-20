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УЕФА изменил время начала перенесенного матча Маккаби - Заря в Лиге конференций

"Черно-белые" встретятся с коллективов из Тель-Авива на несколько часов раньше.
Сегодня, 19:56
Маккаби - Заря / ФК Заря
Маккаби - Заря / ФК Заря

В субботу, 25 ноября, состоится перенесенный матч третьего тура группового этапа Лиги конференций между луганской Зарей и Маккаби Тель-Авив.

Изначально данная встреча была запланирована на 19:45 по киевскому времени. Однако недавно время начала матча было изменено.

Благодаря официальному сайту УЕФА стало известно, что стартовый свисток перенесенного поединка прозвучит на несколько часов раньше, а именно в 17:30 по Киеву.

Источник: скриншот

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Напомним, что матч между Маккаби и Зарей должен был состояться 26 октября, но он был перенесен из-за вторжения ХАМАС на территорию Израиля.

В итоге УЕФА назначил данную встречу на дату, когда луганчане должны были сыграть с Колосом в рамках УПЛ. Матч с ковалевским коллективом был перенесен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маккаби Тель-Авив Заря Луганск

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