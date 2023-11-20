УЕФА изменил время начала перенесенного матча Маккаби - Заря в Лиге конференций
В субботу, 25 ноября, состоится перенесенный матч третьего тура группового этапа Лиги конференций между луганской Зарей и Маккаби Тель-Авив.
Изначально данная встреча была запланирована на 19:45 по киевскому времени. Однако недавно время начала матча было изменено.
Благодаря официальному сайту УЕФА стало известно, что стартовый свисток перенесенного поединка прозвучит на несколько часов раньше, а именно в 17:30 по Киеву.
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Напомним, что матч между Маккаби и Зарей должен был состояться 26 октября, но он был перенесен из-за вторжения ХАМАС на территорию Израиля.
В итоге УЕФА назначил данную встречу на дату, когда луганчане должны были сыграть с Колосом в рамках УПЛ. Матч с ковалевским коллективом был перенесен.
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