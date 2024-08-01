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Буткевич обратился к Полесью перед матчем Лиги конференций, вспомнив Усика

Клуб из Житомира проводит первый сезон в еврокубках.
Сегодня, 17:48
Геннадий Буткевич
Геннадий Буткевич

Житомирское Полесье уже сегодня первого августа сыграет второй матч квалификационного раунда против Олимпии. Перед матчем президент житомирян обратился к своей команде:

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"После первой неудачной встречи все эксперты и горе-болельщики наши нас похоронили. Но, несмотря на вероисповедание, цвет кожи, мы все – украинцы, и мы должны это доказать. Мы верим в вас. Вперед!"

Может, кто-нибудь не знает. Усика хоронят каждый год. И на пресс-конференции Боб Арум, промоутер Тайсона Фьюри, говорит: "Он украинец, и ты должен это помнить. Скорее всего, ты выиграешь, но он даст тебе бой". Но так получилось, что не выиграл", - цитирует Буткевича клубная пресс-служба Полесья.

Напомним, в первом матче житомирское Полесье проиграло Олимпии (2:0). Ответный матч состоится уже сегодня, 1 июля. Старт встречи запланирован на 19:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига конференций ФК Полесье Геннадий Буткевич

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